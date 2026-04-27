Roma, si accorcia la corsa Champions. Ma il calendario non sorride

La corsa al quarto posto resta aperta, ma per la Roma il turno appena concluso lascia sensazioni contrastanti. La vittoria contro il Bologna ha sì portato tre punti importanti, ma non è bastata per mettere concretamente il fiato sul collo alla Juventus. Il pareggio a reti bianche dei bianconeri contro il Milan ha infatti consentito ai capitolini di rosicchiare soltanto due punti, lasciando ancora una distanza significativa dal quarto posto a quattro giornate dalla fine. A complicare ulteriormente il quadro si è inserito anche il Como, capace di vincere a Genova e di agganciare proprio i giallorossi al quinto posto.

La Roma ora deve fare i conti con un calendario tutt’altro che semplice. La squadra di Gian Piero Gasperini dovrà affrontare Fiorentina, Parma, Lazio e Verona. In particolare, la sfida ai viola e soprattutto il derby rappresentano snodi tanto delicati quanto decisivi. La Juventus, almeno sulla carta, ha un percorso più agevole: Verona, Lecce, Fiorentina e Torino rappresentano ostacoli gestibili per una squadra forte del vantaggio in classifica. Cammino non semplice neanche per il Como, atteso da sfide impegnative contro Napoli, Verona, Parma e Cremonese, ma con meno pressione rispetto alle rivali.

Per la Roma, dunque, non basterà soltanto vincere: servirà anche un pizzico di fortuna, sperando in qualche passo falso delle dirette concorrenti. Il messaggio di Gasperini, nel post gara contro il Bologna, è stato chiaro: credere nella vittoria in ogni partita. Una mentalità che si lega perfettamente a quanto dichiarato alla vigilia, quando aveva invitato tutti a continuare a puntare al quarto posto senza preoccuparsi di chi rincorre.

Intanto, la squadra tornerà a lavorare mercoledì per preparare la sfida contro la Fiorentina. Due giorni di riposo concessi da Gasperini per ricaricare le energie: saranno fondamentali in un rush finale che non ammette errori.