Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 26 aprile

FIORENTINA, VANOLI SULLA CONFERMA: “PARLANO I FATTI”. JUVENTUS, iL COVENTRY SU MCKENNIE. NAPOLI, LOBOTKA PUÒ RINNOVARE - “Perché la Fiorentina dovrebbe confermarmi? Non devo spiegare niente, ci sono i fatti: io amo questa città ed è chiaro che siamo vicini ad un obiettivo che prima sembrava impossibile". Lo ha detto dopo la partita contro il Sassuolo, l’allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli. Weston McKennie, nonostante sia fresco di rinnovo con la Juventus fino al 30 giugno 2030, è destinato ad essere un nome caldo dell'imminente mercato estivo. Stando a quanto riporta Sportal.it, il centrocampista statunitense è finito nel mirino del Coventry City. Fresca di ritorno in Premier League, la compagine allenata da Frank Lampard vuole fare le cose per bene e ha pronto un budget da 200 milioni di euro per la campagna acquisti.

Tra i nomi messi nel mirino c'è anche quello di McKennie, che in questa stagione si è rivelato un elemento fondamentale nello scacchiere di Tudor e soprattutto di Spalletti come confermano le sue 43 presenze stagionali tra tutte le competizioni (impreziosite da 9 gol e 8 assist). Difficile che la Juve lo lasci partire, a maggior ragione dopo il prolungamento del contratto.

Nel caso in cui però dovesse andare in porto questa trattativa, per McKennie si tratterebbe di un ritorno in Premier League. Il centrocampista ha infatti già giocato nel massimo campionato inglese nella stagione 2022/23, vestendo per 19 volte la casacca del Leeds.

E' l'uomo d'ordine in mezzo al campo. Colui che gestisce il gioco del Napoli. L'importanza di Stanislav Lobotka nell'economia del gioco della formazione di Antonio Conte è davvero tanta. Faro della mediana azzurra, è da sempre uno dei pezzi pregiati e più ambiti ogni qualvolta si avvicina il calciomercato. A maggior ragione adesso che il contratto del giocatore andrà in scadenza nel 2027 con diverse società che sono pronte a combattere pur di avere a disposizione fra le loro fila il calciatore slovacco.

Adesso però la sua permanenza non è da escludere per nulla. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il club avrebbe proposto un rinnovo fino al 2029, quindi biennale, per un giocatore sicuramente fondamentale nella costruzione del gioco e nella rottura dell'azione avversaria. Le parti sono pronte a valutare ogni aspetto, i pro e i contro ma non esistono né muri né paletti imprescindibili.

Nella stagione in corso, Lobotka ha vestito la maglia azzurra in 37 occasioni fra le varie competizioni nonostante qualche piccolo problema di natura muscolare. Decisivo contro il Sassuolo (vittoria per 1-0 fra le mura amiche) con un suo gol, l’unico realizzato in campionato mentre contro il Pisa al "Maradona" ha realizzato un assist.

Il Manchester United ha inserito Ederson, centrocampista dell’Atalanta, nella lista dei principali obiettivi per il prossimo mercato estivo

I Red Devils sono alla ricerca di due rinforzi in mediana: Casemiro è destinato a lasciare il club al termine della stagione, mentre anche Manuel Ugarte potrebbe essere ceduto. In questo contesto, il profilo di Ederson è considerato ideale per rinnovare il reparto.

L’Atalanta valuta il brasiliano circa 50 milioni di euro, cifra che potrebbe rendere la trattativa complessa e aprire a una vera e propria corsa tra più club.

Sul giocatore, infatti, è forte l’interesse dell’Atletico Madrid: il centrocampista avrebbe già raggiunto un accordo con il club spagnolo in vista dell’estate. Tuttavia, manca ancora l’intesa tra i Colchoneros e l’Atalanta sul prezzo del cartellino, lasciando spazio a un possibile inserimento dello United. Lo riporta talkSPORT.

BORUSSIA DORTMUND, SEGNALI DA SANCHO. MANCHESTER UNITED, BRUNO FERNANDES RIMASTO… PER LA MOGLIE - Jadon Sancho è sempre più vicino a chiudere la sua avventura in Premier League: l’esterno inglese, in procinto di diventare svincolato in estate, sta già valutando il proprio futuro e le voci di mercato si moltiplicano.

Secondo Sky Germany, Sancho avrebbe espresso chiaramente la volontà di tornare in quello che considera il suo “rifugio” calcistico: il Borussia Dortmund. Con il prestito all’Aston Villa destinato a terminare insieme al contratto con il Manchester United, il classe ’99 è libero di negoziare con club esteri già dal 1° gennaio.

L’ipotesi di una terza esperienza in giallonero sta quindi prendendo sempre più forma. Il ritorno in Inghilterra, infatti, non ha rispettato le aspettative: arrivato a Old Trafford nel 2021 per circa 73 milioni di sterline, Sancho non è mai riuscito a ritrovare con continuità il livello straordinario mostrato in Germania.

Nemmeno l’ultima stagione ha invertito la rotta: con la maglia dell’Aston Villa, il 26enne ha messo insieme appena un gol e tre assist in 33 presenze complessive, numeri che rendono improbabile una sua permanenza a Birmingham. Parallelamente, lo United è intenzionato a liberarsi del suo pesante ingaggio - circa 300.000 sterline a settimana - e ha deciso di non esercitare l’opzione di rinnovo annuale.

Il Signal Iduna Park resta il palcoscenico dove Sancho ha brillato di più, e il giocatore sarebbe disposto anche a ridursi lo stipendio pur di tornare al Dortmund, nonostante le offerte ricevute da altri club.

Ora la decisione spetta alla dirigenza del club tedesco: l’allenatore Niko Kovac ha già dato il via libera al ritorno dell’inglese, mentre i dirigenti Ole Book e Lars Ricken stanno valutando attentamente pro e contro di un possibile terzo capitolo in giallonero.

Bruno Fernandes ha rivelato il ruolo chiave giocato da sua moglie nella decisione di restare al Manchester United la scorsa estate. Il capitano e centrocampista dei Red Devils appena un anno fa era stato accostato a un ricchissimo trasferimento in Arabia Saudita, visto che il suo agente Miguel Pinho avrebbe trattato con l'Al Hilal per una possibile operazione da 100 milioni di sterline. Intervenuto al 'Wayne Rooney Show' su BBC Sport, il portoghese ha dichiarato: "Sono rimasto perché pensavo di avere ancora qualcosa da dare a questo club. Ovviamente la situazione saudita, con tutti quei soldi... l'offerta era importante. La fortuna della mia famiglia è che mia moglie è molto coi piedi per terra, proprio come me".

L'ex Sampdoria e Udinese ha aggiunto: "Siamo consapevoli del fatto che non vogliamo essere le persone più ricche del mondo. Vogliamo solo essere coloro che hanno realizzato i propri sogni e che vivono una bella vita con i propri figli, cercando di avere il massimo successo possibile", ha spiegato Bruno Fernandes, che invece punta fortemente a prendere parte al prossimo Mondiale con il Portogallo.

Il punto di svolta. "Le parole di mia moglie sono state: 'Hai realizzato i tuoi sogni? Hai ottenuto tutto quello che volevi?'. Quella piccola frase mi ha fatto capire che eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Continuiamo a provarci e vediamo dove mi porterà questa strada", ha concluso. Il contratto del capitano del Manchester United ha validità ancora un anno, fino all'estate del 2027.

La scelta è presa all'Athletic Bilbao. Secondo quanto riportato dal Diario Vasco, quotidiano sito nei Paesi Baschi, il presidente Jon Uriarte avrebbe raggiunto un pre-accordo con Edin Terzic per sostituire Ernesto Valverde in panchina. L'intesa, siglata settimane fa, attende ora di essere formalizzata in un contratto definitivo dopo la rielezione del numero uno del club rojiblanco, a meno di ripensamenti da ambo le parti.

Questi tipi di pre-accordi definiscono solitamente durata del contratto, cifre, clausole rescissorie e penali in caso di rottura. Terzic, rimasto senza squadra dopo l'addio al Borussia Dortmund in seguito alla finale di Champions League persa (2023-24 a Wembley), avrebbe già fornito le prime indicazioni sulla pianificazione della rosa.

Inizialmente la priorità del presidente dell'Athletic Bilbao era il rinnovo di Valverde, ma il rifiuto dell'attuale tecnico ha costretto la dirigenza a muoversi sul mercato. Stando a quanto ricostruito dal giornale basco, erano stati avviati contatti con Roberto De Zerbi, approdato poi al Tottenham. Anche Mauricio Pochettino - attuale CT degli Stati Uniti - sarebbe stato sondato, ma avrebbe dato disponibilità solo in seguito al Mondiale.