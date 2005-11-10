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Sassuolo, Walukiewicz: "Dobbiamo lavorare di più e fare meno errori"Live TMW
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Marco Campanella
Marco Campanella
ieri alle 23:28Serie A
autore Marco Campanella
07.11.2026 23:28Serie A
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Al termine di Roma-Sassuolo, è il neroverde Walukiewicz a presentarsi nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare in conferenza il match. Diretta testuale a cura di TMW.
23.26 - Inizia la conferenza stampa.
Come si esce da questa situazione?
"Abbiamo iniziato bene la gara, poi abbiamo preso due gol all'ultimo. Difficile da spiegare, ora c'è la pausa. Dobbiamo lavorare di più e fare meno errori".
23.28 - Termina la conferenza stampa.
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