Parma-Bologna 1-2: il tabellino della gara
Alessio De Silvestro
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Parma (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Cremaschi (1’ st Britschgi), Fabbian (37’ st Almqvist), Sierro (36’ st Ordonez), Keita, Valeri; Romero (21’ El Bilal Touré), Lontani (1’ st Elphege). A disp.: Corvi, Ghidotti, Diego Carlos, Carboni, Nicolussi Caviglia, Konate, Frigan, Diallo. All.: Gilardino
Bologna (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale (14’ st Helland), Theate; Zortea (1’ st Orsolini), Ferguson, Pobega, Miranda (28’ pt Mbangula); Bernardeschi, Odgaard (14’ st Piccoli), Cambiaghi (30’ st Vitik). A disp.: Pessina, Happonen, Pessina, Alhassane, Heggem, Libra, Amondarain, El Azzouzi, Moro, Dovbyk. All.: Palladino
Arbitro: Zufferli
Marcatori: 53’ Theate (B), 72’ rig. Orsolini (B), 81’ rig. Sierro (P)
Ammoniti: Romero (P), Troilo (P), Delprato (P); Casale (B), Vitik (B).
Espulsi: Ndiaye (P)