Roma, Hermoso: "Importante vincere per restare in alto, giorni difficili in Spagna"

Mario Hermoso, difensore della Roma, è stato intervistato da DAZN dopo il successo per 3-0 sul Sassuolo: "Dobbiamo continuare con questo ciclo di partite, era importante vincere per rimanere in alto. Lo era ancora di più dopo la sconfitta dell'altro giorno, abbiamo tempo per recuperare quei ragazzi che mancano e ripartire col piede giusto dopo la sosta".

Quanto ti diverte andare in avanti?

"Arrivare vicino all'area è sempre bello, segnare è una cosa positiva anche per sbloccare le partite. Per me è molto importante, ma lo è ancora di più che la squadra vinca e che non molliamo mai anche quando le cose non vanno nella maniera giusta".

Che giorni sono stati per la Spagna?

"Sono giorni difficili, quando succedono queste cose non è mai bello. Vedi che il calcio non è la cosa più importante, ce ne sono tante più importanti come la famiglia. A volte la vita fa schifo, perché nessuno merita certe cose. Dispiace per tutte queste famiglie che hanno sofferto tantissimo".