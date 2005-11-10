La Roma fa 31, per gol e vittorie. E in Serie A Gasperini migliora un record che era già suo

Il numero perfetto della Roma di Gian Piero Gasperini è il 31. La vittoria per 3-0 contro il Sassuolo non vale soltanto il momentaneo secondo posto in classifica, ma porta con sé una curiosa coincidenza statistica: 31 successi in Serie A dall'arrivo di Gasperini e 31 gol segnati nelle prime 11 giornate di questo campionato. Numeri che fotografano la trasformazione dei giallorossi, diventati una macchina offensiva capace di segnare quasi tre reti a partita. Il tris firmato Hermoso, dall'autogol di Walukiewicz e da Rodrigo Mora conferma la crescita di una squadra che ha trovato continuità, identità e una straordinaria facilità nel trovare la porta.

Roma, 31 gol in 11 partite: Gasperini eguaglia la sua Atalanta del 2019-20

Quello raggiunto dalla Roma è un traguardo che mancava in Serie A da sette stagioni. L'ultima squadra capace di realizzare almeno 30 reti nelle prime undici giornate era stata proprio l'Atalanta di Gasperini nella stagione 2019-20. Un dato che certifica ancora una volta l'efficacia del calcio offensivo del tecnico di Grugliasco, riuscito a riproporre nella Capitale una produzione realizzativa che aveva caratterizzato i suoi anni migliori a Bergamo. Con 31 gol all'attivo, i giallorossi vantano il miglior attacco del campionato.

Roma imbattuta e Olimpico fortino: diciotto risultati utili consecutivi

Ma il 31 racconta soltanto una parte del momento romanista. La squadra di Gasperini ha conquistato contro il Sassuolo il diciottesimo risultato utile consecutivo e resta imbattuta in campionato, come Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Lazio nei rispettivi tornei. A rendere ancora più significativo il percorso c'è il rendimento casalingo: la Roma non perde all'Olimpico in Serie A dal 30 novembre scorso, contro il Napoli. Quasi un anno di imbattibilità davanti ai propri tifosi, un altro segnale della solidità costruita da Gasperini. E dopo la delusione europea di Manchester, i giallorossi hanno risposto nel modo migliore: tre gol, tre punti e un altro passo avanti in classifica.