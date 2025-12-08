Tra rossi e insulti sessisti, Il Messaggero in prima pagina: "Roma e Lazio, storie tese"

"Roma e Lazio, storie tese tra rossi e insulti sessisti" scrive quest'oggi Il Messaggero in prima pagina soffermandosi sui match tra il Cagliari e la Roma e la Lazio e il Bologna. Giallorossi ko in Sardegna dopo il rosso a Celik e a causa del gol di Gaetano. Uno a uno tra i biancocelesti e i rossoblù, con la squadra di Sarri in 10 per il doppio giallo a Gila.

A far discutere anche lo scontro verbale tra Folorunsho ed Hermoso. Il confronto tra i due, inizialmente verbale, sfocia in una lite accesissima: Folorunsho si avvicina allo spagnolo e pronuncia frasi pesantissime, ripetendo più volte insulti sessisti rivolti alla madre dell’avversario, facilmente desumibili dal labiale dei video del confronto, divenuti virali sui social: “tua madre fa i b… quella t… di tua madre fa i b…”.