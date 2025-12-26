Bologna, dal Mercato delle Erbe al Sassuolo: il Natale tra vinili e famiglia di Holm

Un Natale dal sapore autenticamente bolognese per Emil Holm. Nella serata di ieri il laterale rossoblù ha scelto il cuore pulsante della città per trascorrere qualche ora di relax in compagnia della famiglia: con lui il fratello Linus ed i genitori, a passeggio tra le vie del centro illuminate dall’atmosfera delle feste.

Dopo un tentativo andato a vuoto al "Pastis", il gruppo si è spostato di pochi metri, “rifugiandosi” nel Mercato delle Erbe. Qui Holm ha scoperto "Borgo delle Erbe", locale recentemente inaugurato che sta rapidamente diventando un punto di riferimento per la movida cittadina. Ad accoglierlo è stato il titolare Leonardo Negri, in un clima informale e conviviale.

La serata si è poi arricchita di musica all’interno di Borgo Hi-Fi, il nuovo spazio dedicato agli amanti del vinile, dove era in programma un dj set natalizio. Tra un brano e l’altro, Emil Holm si è lasciato coinvolgere dal sound selezionato da Davide Santandrea, in arte dj Rame, dimostrando curiosità e partecipazione per un progetto che unisce cultura musicale e socialità, perfettamente in linea con lo spirito del Mercato delle Erbe.

Del resto, non è una novità vedere Holm vivere Bologna lontano dai riflettori del campo per staccare la spina e ritrovare energie mentali. Il terzino svedese ha già mostrato più volte di apprezzare la dimensione quotidiana della città: spesso, infatti, è possibile incrociarlo al "Bar Vittorio Emanuele" in piazza Maggiore, seduto a un tavolino in compagnia della compagna Linn Albrecht.

Un Natale semplice, fatto di famiglia, musica e luoghi simbolo del centro storico. Momenti di normalità e di calore familiare che arrivano nel momento giusto. Infatti la delusione per la finale di Supercoppa Italiana persa contro il Napoli in Arabia Saudita è ancora fresca, ma il calendario non concede pause. Domenica alle 18, al Renato Dall’Ara, i rossoblù ospiteranno il Sassuolo in una sfida che rappresenta un passaggio delicato della stagione. Quella contro i neroverdi sarà infatti la 52esima partita dell’anno solare per il Bologna, fotografia di un 2025 estremamente impegnativo, spesso vissuto giocando ogni 72 ore. I felsinei hanno affrontato 36 gare di campionato, 6 di Europa League, 5 di Coppa Italia, 2 di Champions League e 2 di Supercoppa Italiana, in una stagione che ha messo a dura prova tenuta fisica e lucidità mentale.

Dunque staccare per qualche ora, ritrovare gli affetti e respirare l’atmosfera di casa diventa fondamentale per lasciarsi alle spalle l’amarezza e ripartire con nuova energia. Specie perché in un contesto del genere, fermarsi non è ammesso. In campionato il gruppetto davanti ha messo la quarta e chi perde terreno rischia di restare indietro. Il monito arriva anche dal passato recente: un anno fa, il 30 dicembre, il Bologna si fermò al Dall’Ara nel 2-3 contro l’Hellas Verona. Una battuta d’arresto che quest'anno Vincenzo Italiano vorrà evitare.

A tal proposito il derby emiliano rappresenta l’occasione ideale per trasformare la delusione in rabbia positiva e riprendere il cammino. E anche da serate come quella vissuta da Emil Holm nel cuore della città passa la costruzione della giusta concentrazione per farsi trovare pronti.