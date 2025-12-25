Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il Lens meglio del PSG e il ritorno in campo di Pogba: 5 spunti dai primi mesi di Ligue 1

Il Lens meglio del PSG e il ritorno in campo di Pogba: 5 spunti dai primi mesi di Ligue 1TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Bernabei
Oggi alle 21:45Serie A
Simone Bernabei

In Francia c'è particolare attenzione per questa stagione di Ligue 1: il PSG di Luis Enrique, dominatore incontrastato della scorsa Champions League, sorprendentemente non è primo in classifica. Una sorta di novità per chi è abituato ad ammazzare il campionato già al giro di boa. Il Lens infatti gli sta tenendo testa, con 37 punti nelle prime 16 giornate.

Ha fatto notizia anche il rientro in campo di Paul Pogba dopo la lunghissima squalifica per doping derivante dai tempi della Juventus. Il Polpo, dopo essersi rimesso in forma, lo scorso 22 novembre è tornato in campo dopo circa 2 anni dall'ultima volta. Fin qui tre fugaci apparizioni, prima del nuovo problema fisico. Chi esordirà presto è invece Endrick: uno dei talenti più lucenti del calcio brasiliano è già arrivato al Lione, in prestito secco dal Real Madrid.

Quindi le questioni di cronaca: l'OM di Roberto De Zerbi a settembre aveva in programma un ritiro a Roma, come successo la stagione precedente. Ma il rinvio della sfida col PSG per maltempo ha costretto il club della Costa Azzurra a rivedere i propri piani, rimandando così la trasferta in Italia. Chiusura coi fatti di Nizza: la società rossonera, di ritorno dalla trasferta di Lorient, è stata aggredita dai propri tifosi all'esterno del centro sportivo. Fra i più bersagliati Jeremy Boga, che proprio per questo ha chiesto la cessione già a gennaio.

Articoli correlati
Vitinha al top nel PSG, ma sul futuro spiega: "Un giorno vorrei tornare al Porto"... Vitinha al top nel PSG, ma sul futuro spiega: "Un giorno vorrei tornare al Porto"
Cipriani: "Una presenza ufficiale di Ronaldinho col Ravenna sarebbe niente male..."... Cipriani: "Una presenza ufficiale di Ronaldinho col Ravenna sarebbe niente male..."
Genk, aumentano le pretendenti per Karetsas: Chelsea in pole, ma occhio al PSG Genk, aumentano le pretendenti per Karetsas: Chelsea in pole, ma occhio al PSG
Altre notizie Serie A
Verso l'apertura del calciomercato: cosa serve alle 20 squadre di Serie A Verso l'apertura del calciomercato: cosa serve alle 20 squadre di Serie A
Napoli su Mainoo, Roma su Raspadori ma si ferma Pellegrini: le top news delle 22 Napoli su Mainoo, Roma su Raspadori ma si ferma Pellegrini: le top news delle 22
Il Lens meglio del PSG e il ritorno in campo di Pogba: 5 spunti dai primi mesi di... Il Lens meglio del PSG e il ritorno in campo di Pogba: 5 spunti dai primi mesi di Ligue 1
Bologna, il nodo rinnovi: tra firme imminenti, addii annunciati e il caso Lucumì Bologna, il nodo rinnovi: tra firme imminenti, addii annunciati e il caso Lucumì
Lecce in campo nel giorno di Natale: le ultime in vista del Como Lecce in campo nel giorno di Natale: le ultime in vista del Como
Haaland forza 100, Salah e la rissa al contrario di Gueye: 5 spunti dai primi mesi... Haaland forza 100, Salah e la rissa al contrario di Gueye: 5 spunti dai primi mesi di Premier
Roma, tegola Pellegrini? Infortunio in allenamento, il punto in attesa degli esami... Roma, tegola Pellegrini? Infortunio in allenamento, il punto in attesa degli esami
Coppa d'Africa, in archivio la prima giornata. Oggi riposo, il punto su tutti i gironi... Coppa d'Africa, in archivio la prima giornata. Oggi riposo, il punto su tutti i gironi
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il disegno di Comolli adesso è completo e inizia la nuova fase del progetto Juventus: tutti i dettagli e i retroscena sui piani del dirigente
Le più lette
1 Wilfried Singo, preso dal Monaco a 10 milioni. E rivenduto per il triplo al Galatasaray
2 Il disegno di Comolli adesso è completo e inizia la nuova fase del progetto Juventus: tutti i dettagli e i retroscena sui piani del dirigente
3 Caicedo si ritira dopo l'omicidio di Pineida: "Non voglio più sapere niente di calcio"
4 De Rossi chiama i suoi fedelissimi da Roma: cosa serve al Genoa nel mercato di gennaio
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 dicembre
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, tegola Pellegrini? Infortunio in allenamento, il punto in attesa degli esami
Immagine top news n.1 Mainoo vuole il Napoli. Il centrocampista ha deciso di lasciare lo United: dubbi sulla formula
Immagine top news n.2 Roma, dalla Spagna: l'Atletico fissa le condizioni per la cessione di Raspadori. I dettagli
Immagine top news n.3 Scandalo in Turchia: arrestato il presidente del Fenerbahce nell'ambito di un'indagine antidroga
Immagine top news n.4 La Roma vuole rivoluzione l'attacco: Zirkzee, Raspadori e Beto per Gasperini
Immagine top news n.5 I compagni chiedono una cosa a Maignan, la società la chiede a Pulisic. Il Milan così sui rinnovi
Immagine top news n.6 Napoli, De Laurentiis: "Chi gestisce il calcio è troppo legato alla poltrona. Si gioca troppo"
Immagine top news n.7 Juventus e Milan lavorano allo scambio: per Gatti può tornare in bianconero De Winter
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Ibrahimovic ci ha provato. Ma era l'unico a volere davvero Thiago Silva al Milan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Inter dovrà fare una scelta a gennaio e rinforzare solo una delle due necessità
Immagine news podcast n.2 Il clamoroso attacco frontale di Gian Piero Gasperini alle punte della Roma
Immagine news podcast n.3 Openda e David, ovvero il mercato di Comolli che inizia a dare i suoi frutti
Immagine news podcast n.4 Cinque stelline da non perdere nella Coppa d'Africa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Che Roma sarà con Zirkzee, Raspadori e Dragusin? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Gianni Bezzi: "Juventus migliorata ma a Pisa sarà dura. Zirkzee ideale per la Roma"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Allegri e Spalletti, un duello tra filosofie. E su Chivu dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli su Mainoo, Roma su Raspadori ma si ferma Pellegrini: le top news delle 22
Immagine news Serie A n.2 Il Lens meglio del PSG e il ritorno in campo di Pogba: 5 spunti dai primi mesi di Ligue 1
Immagine news Serie A n.3 Bologna, il nodo rinnovi: tra firme imminenti, addii annunciati e il caso Lucumì
Immagine news Serie A n.4 Lecce in campo nel giorno di Natale: le ultime in vista del Como
Immagine news Serie A n.5 Haaland forza 100, Salah e la rissa al contrario di Gueye: 5 spunti dai primi mesi di Premier
Immagine news Serie A n.6 Roma, tegola Pellegrini? Infortunio in allenamento, il punto in attesa degli esami
Serie B
Immagine news Serie B n.1 La Serie B non si ferma per le feste: domani l'anticipo della 18ª giornata. Poi in campo sabato
Immagine news Serie B n.2 Panchine Serie B 2025/26: sei esoneri nella prima parte di stagione. L'ultimo a Mantova
Immagine news Serie B n.3 Salernitana su Davide Merola: sondaggio per l’attaccante del Pescara
Immagine news Serie B n.4 Bigica sul momento del Bari: “Maglia pesante, ma sono convinto che si tireranno fuori”
Immagine news Serie B n.5 Spezia, futuro in bilico per Candela: possibile addio già a gennaio
Immagine news Serie B n.6 Pescara, caccia al nuovo centravanti: pista Stuckler, frenata su Corona
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La C non si salva nemmeno quest'anno. Nuova esclusione: il Rimini non termina la stagione
Immagine news Serie C n.2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Zanchetta a Novara ultimo esonerato dell'anno
Immagine news Serie C n.3 Lotta a tre per la Serie B? Attenzione all'outsider Cosenza: il punto sul Girone C di C
Immagine news Serie C n.4 Ravenna in vetta, ma classifica condizionata da esclusione del Rimini: il punto sul Girone B di C
Immagine news Serie C n.5 Risalita Cittadella, il Vicenza mette un mattone importante per la B: il punto sul Girone A di C
Immagine news Serie C n.6 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone C
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Bologna, finale di Supercoppa Italiana: chi alzerà il trofeo?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Genoa-Atalanta, rossoblù chiamati a una prova di carattere contro un'Atalanta rinata
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Udinese, Vanoli vuole riaccendere la luce
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 USA chiama Italia: dopo Cantore e Boattin è il turno di Di Guglielmo: 2 le squadre interessate
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma al top, Juve e Fiorentina alle spalle. Sorprese Como e Lazio: il punto sulla A Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026
Immagine news Calcio femminile n.5 Supercoppa Women, il trofeo a Pescara: sale l’attesa per Juventus-Roma dell’11 gennaio
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Meritata la conquista dei Quarti di Coppa Italia"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?