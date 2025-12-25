Il Lens meglio del PSG e il ritorno in campo di Pogba: 5 spunti dai primi mesi di Ligue 1

In Francia c'è particolare attenzione per questa stagione di Ligue 1: il PSG di Luis Enrique, dominatore incontrastato della scorsa Champions League, sorprendentemente non è primo in classifica. Una sorta di novità per chi è abituato ad ammazzare il campionato già al giro di boa. Il Lens infatti gli sta tenendo testa, con 37 punti nelle prime 16 giornate.

Ha fatto notizia anche il rientro in campo di Paul Pogba dopo la lunghissima squalifica per doping derivante dai tempi della Juventus. Il Polpo, dopo essersi rimesso in forma, lo scorso 22 novembre è tornato in campo dopo circa 2 anni dall'ultima volta. Fin qui tre fugaci apparizioni, prima del nuovo problema fisico. Chi esordirà presto è invece Endrick: uno dei talenti più lucenti del calcio brasiliano è già arrivato al Lione, in prestito secco dal Real Madrid.

Quindi le questioni di cronaca: l'OM di Roberto De Zerbi a settembre aveva in programma un ritiro a Roma, come successo la stagione precedente. Ma il rinvio della sfida col PSG per maltempo ha costretto il club della Costa Azzurra a rivedere i propri piani, rimandando così la trasferta in Italia. Chiusura coi fatti di Nizza: la società rossonera, di ritorno dalla trasferta di Lorient, è stata aggredita dai propri tifosi all'esterno del centro sportivo. Fra i più bersagliati Jeremy Boga, che proprio per questo ha chiesto la cessione già a gennaio.