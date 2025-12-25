Napoli su Mainoo, Roma su Raspadori ma si ferma Pellegrini: le top news delle 22
Il calcio britannico piange, proprio nel giorno di Natale, per la scomparsa di John Robertson, trequartista scozzese classe ’53 venuto a mancare proprio in queste ore. Robertson è ricordato con affetto in Inghilterra per il suo soprannome, ‘il Picasso del calcio’, così come per aver partecipato in modo decisivo alla vittoria delle due Coppe dei Campioni da parte del Nottingham Forest nel ’79 e nell’80.
Intanto in Inghilterra prendono consapevolezza ella crescente voglia di Kobbie Mainoo di lasciare il Manchester United, col Napoli fortemente interessato al giocatore dei Red Devils per ovviare all’emergenza a centrocampo. Il club inglese però non vuol cedere il giocatore in prestito, anche per evitare un McTominay bis, e sta prendendo tempo per capire le reali condizioni dell’infortunato Bruno Fernandes. Intanto la Roma si muove per Jack Raspadori: dalla Spagna parlano di offerta da 2 milioni di prestito più 20 di riscatto all’Atletico Madrid per l’ex Napoli.
Restando alla Roma, c’è apprensione per le condizioni di Lorenzo Pellegrini: il trequartista si è fermato ieri in allenamento e le prime impressioni raccontano di un rischio stiramento per lui. Nelle prossime ore previsti gli esami strumentali del caso, col giocatore che se dovesse aver riportato una lesione dovrebbe stare fuori alcune settimane.