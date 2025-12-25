Haaland forza 100, Salah e la rissa al contrario di Gueye: 5 spunti dai primi mesi di Premier

La Premier League come spesso succede regala tanti spunti e tante curiosità che colpiscono anche all'estero. La prima e probabilmente più importante statistica di questo avvio di stagione riguarda, non certo una stranezza, lo straordinario rendimento di Erling Haaland. Il centravanti del Manchester City, nel 5-4 rifilato al Fulham, ha infatti toccato quota 100 gol in Premier League, diventando il più veloce della storia a tagliare questo traguardo (111 partite).

Il Liverpool, storicamente sua competitor (specialmente negli ultimi anni), deve invece fare i conti ancora con gli strascichi della feroce polemica fra Arne Slot e Mohamed Salah, stella dei Reds che è arrivato persino a "minacciare" l'addio a gennaio.

Una delle cose che ha fatto più discutere è stato il rosso a Idrissa Gueye dell'Everton, nel match contro il Manchester United: il centrocampista senegalese è stato espulso per rissa… col compagno Keane. Uno schiaffo in campo che ha mandato in tilt i social e creato imbarazzo nel club di Liverpool. Quindi due immagini di contorno: il tradizionale boxing day è stato di fatto cancellato, con una sola partita nel giorno dopo Natale. E poi il cambiamento delle regole per il minuto di silenzio all'inizio delle partita: le squadre avranno paletti più stringenti e le condizioni saranno dettate dal governo, con soli i fatti inerenti allo sport che saranno presi in considerazione.