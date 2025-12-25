Si gioca a calcio anche a Natale: risultati e classifica della Saudi Pro League
Natale in campo per la Saudi Pro League, campionato dell’Arabia Saudita in cui giocano tantissimi calciatori europei. Di scena tre anticipi dell’11^ giornata, in attesa delle gare delle prossime ore e del recupero della 10^ giornata che avverrà solo nei prossimi mesi. Quest'oggi vittorie per il Neom dell’ex Lazio Luis Maximiano e di Alexandre Lacazette, vince anche l’Al-Ettifaq di Georgino Wijnaldum e Ondrej Duda. Pareggio, invece, per l’Al Fayha di Chris Smalling. Di seguito i risultati, il programma e la classifica della Saudi Pro League:
11^ giornata
Giocate oggi
Al Fayha-Al Hazem 0-0
Al Riyaadh-Al Ettifaq 0-2
Neom-Al Najma 2-1
26/12
Al Fateh-Al Ahli
Al Kholood-Al Taawon
Al Hilal-Al Khaleej
17/12
Al Qadsiah-Damac
Al Nassr-Al Okhdood
Al Ittihad-Al Shabab
La classifica
Al Nassr 27
Al Hilal 23
Al Taawon 22
Al Ahli 19
Al Qadsiah 17
Neom 17*
Al Ettifaq 15*
Al Khaleej 14
Al Ittihad 14
Al Fayha 12*
Al Hazem 10*
Al Kholood 9
Al Shabab 8
Al Riyadh 8*
Al Okhdood 5
Damac 5
Al Fateh 5
Al Najma 1*
* una partita in più