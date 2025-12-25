Lecce in campo nel giorno di Natale: le ultime in vista del Como

Lecce in campo, come tante altre squadre di Serie A, nel giorno di Natale. La squadra di Eusebio Di Francesco si è ritrovata in mattinata per una seduta prima del rompete le righe, con la rifinitura in vista del match contro il Como prevista per domani. Questo il report del club salentino:

“La preparazione dei giallorossi in vista della gara con il Como è proseguita nel giorno di Natale con un allenamento mattutino a Martignano. Assenti Banda, Coulibaly e Gaspar convocati dalle rispettive Nazionali per gli impegni in Coppa d’Africa. Früchtl e Jean hanno svolto un lavoro personalizzato, terapie per Berisha. Domani mattina è in programma la seduta di rifinitura, a porte chiuse, al Via del Mare”.

I salentini, ricordiamo, al momento si trovano in 14^ posizione in Serie A e arrivano alla sfida contro gli uomini di Fabregas dopo il successo casalingo sul Pisa nell’ultimo turno.