Le voci di mercato possono attendere: Sarri affida ancora il centrocampo a Guendouzi

Maurizio Sarri non si lascia condizionare dal mercato e, nonostante tante voci lo diano in uscita, contro il Napoli ha scelto di schierare dal primo minuto Mateo Guendouzi. Una decisione che, a dir la verità, non sorprende molto: il centrocampista francese resta uno, se non il, perno del centrocampo biancoceleste, soprattutto da quando è assente Nicolò Rovella oggi ritornato tra i convocati dopo l’infortunio che lo tiene fuori dal derby di novembre). Dunque contro il Napoli ci sarà dall'inizio, davanti ai propri tifosi all’Olimpico, vedremo se per un’ultima volta o meno.

Nelle ultime ore vi abbiamo raccontato infatti come oltre a Castellanos, già a Londra per firmare con il West Ham, la Lazio potrebbe salutare anche Guendouzi. Il Fenerbahce fa sul serio per il calciatore e ha già presentato una bella offerta da oltre 25 milioni a Formello, e un ricchissimo contratto al centrocampista per strappare il suo sì. Da parte sua Guendouzi avrebbe aperto al trasferimento ad Istanbul, lasciando però nelle mani della società capitolina la decisione finale se accettare o meno la proposta (QUI la nostra esclusiva e i dettagli dell'offerta).

Inoltre, nella giornata di oggi, da Roma sottolineando come i turchi non siano gli unici sulle tracce della mezz’ala. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, anche l'Atletico Madrid del Cholo Simeone sarebbe interessata a Guendouzi in questa finestra invernale di trattative. Restano da capire le reali intenzioni dei Colchoneros e su come si potranno poi muovere in sede di trattative.