Lazio, non solo Fenerbahce su Guendouzi: ci sono gli occhi anche dell'Atletico di Simeone

Sembra essere destinato a salutare la Capitale Matteo Guendouzi. Il centrocampista francese resta uno dei pezzi pregiati del mercato della Lazio con diverse squadre che sembrano aver posato gli occhi su di lui. Una su tutte è il Fenerbahce che potrebbe fare sul serio per arrivare al calciatore. L’offerta che arriva dalla Turchia è molto allettante e permetterebbe al club del presidente Lotito di incassare una buona cifra da poter investire sulle possibili entrate. Sul piatto infatti ci sarebbero 25 milioni di euro con il calciatore che avrebbe aperto ad un possibile trasferimento in Turchia.

Intanto resta da capire se Maurizio Sarri lo impiegherà fra poco contro il Napoli, match che si giocherà all'Olimpico alle ore 12.30 e che sarà molto importante per le zone alte della classifica del nostro campionato. Quello che certo resta l'offerta da parte del club turco che continua ad essere in pole.

C'è però un'altra squadra che potrebbe bussare alla porta di Formello. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, anche l'Atletico Madrid del Cholo Simeone sarebbe interessata a Guendouzi in questa finestra invernale di trattative. Restano da capire le reali intenzioni dei Colchoneros e su come si potranno poi muovere in sede di trattative.