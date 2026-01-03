Juve, errori e pari. Gasp torna a Bergamo, Guendouzi verso l'addio: le top news delle 22

Un gol e un punto a testa per Juventus e Lecce, al termine della gara dello Stadium. A recriminare sono soprattutto i bianconeri: due legni, il rigore fallito da David e il gol divorato da Openda nel finale. Luciano Spalletti ha difeso la scelta - avvenuta di concerto con Locatelli e Yildiz - di far calciare il penalty al canadese: “Lo sanno loro che sono in campo. David è un rigorista, che li batte benissimo e aveva fatto una scelta giusta. Non è riuscito ad alzarla ma i rigori si sbagliano, se lo sbagliava un altro era la stessa cosa. Probabilmente la prossima volta interverrò anch'io perché mi piace anche prendere delle decisioni ma succede così all'interno della partita”. Sul fronte opposto il grande protagonista è stato il portiere Wladimiro Falcone: "Un portiere forte porta tanti punti, Wladimiro potrebbe ambire a società di livello superiore - ha detto il vice di Di Francesco, Fabrizio Del Rosso, nel post gara -. Lui ha sposato la causa giallorossa e ce lo teniamo bello stretto".

A Bergamo è la serata di Gian Piero Gasperini: emozionante ritorno per il tecnico della Roma, salutato con tanti striscioni dalla New Balance Arena. Del suo addio, nel pre-gara, ha parlato l’ad nerazzurro Luca Percassi: “Abbiamo fatto di tutto ma purtroppo, soprattutto nello sport anche le storie più belle possono finire e noi per rispetto nei suoi confronti abbiamo voluto assecondare una sua scelta, anche se ci avrebbe creato delle difficoltà".

Matteo Guendouzi è vicino a lasciare la Lazio: il centrocampista francese ha aperto al trasferimento al Fenerbahçe, che mette sul piatto 30 milioni di euro. È la stessa cifra che i biancocelesti si preparano a incassare per Valentin Castellanos, atterrato in giornata a Londra per firmare con il West Ham. Gino Infantino ha salutato ufficialmente la Fiorentina: è un nuovo giocatore dell’Argentinos Juniors. In Serie B batte colpi in serie la Sampdoria: è ufficiale l’acquisto di Matteo Brunori, nuovo centravanti blucerchiato.