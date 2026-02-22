Leao fa polemica sui social e ritira fuori il gol annullato a Pulisic in Milan-Sassuolo

Regna ancora la polemica in casa Milan per il gol decisivo di Troilo che ha condannato i rossoneri alla sconfitta per 0-1 contro il Parma e a rimanere a -10 dall'Inter in classifica.

Prende posizione Rafael Leao, che come spesso gli capita non apre la bocca in prima persona ma fa parlare i suoi profili social per lui. Sulle sue Instagram Stories, infatti, l'attaccante portoghese del Milan ha pubblicato due fotogrammi uno dietro l'altro. Il primo con il gol di Troilo di oggi, il secondo con quello annullato a Pulisic in Milan-Sassuolo per fallo di Pavlovic, che per postura ricorda la rete che ha sancito la sconfitta contro il Parma.

Subito dopo, quindi, Leao ha pubblicato una foto di squadra del Milan di oggi, aggiungendo una semplice frase: "Uniti sempre".

Nelle pagelle di TMW relative a Milan-Parma 0-1, Leao ha preso 5,5 come valutazione. Con il seguente giudizio: "Nonostante non sia nella miglior forma, ha comunque 8 gol in questi mesi da centravanti di Allegri. Avesse trovato il nono (palo) staremmo parlando di un'altra partita".