Leao la sblocca a San Siro: Milan in vantaggio per 1-0 sulla Lazio dopo una grande azione
Milan in vantaggio a San Siro contro la Lazio, a sbloccare il risultato è Rafa Leao al 52'. Saelemaekers avvia l'azione, Fofana la rifinisce per il cross dalla destra di Tomori sul quale si avventa il numero 10 rossonero, battendo Provedel da due passi. Diavolo avanti 1-0 al primo tiro in porta, grande manovra corale dei padroni di casa.
