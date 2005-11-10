Lecce, Di Francesco sul Frosinone: "La retrocessione una ferita aperta. Ghedjemis merita di più"

Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, parla in conferenza stampa anche del proprio rapporto con il Frosinone: "Quella retrocessione è una ferita ancora aperta, non la meritavamo. E' stata un'ingiustizia, quell'anno non mi sono piaciuti i comportamenti di molte squadre. Ritroverò gente a cui sono affezionato, è stata una delle sconfitte che bruciano di più, tuttora penso sia stata una grande ingiustizia".

Sulla squadra di Alvini ha detto: "Faccio i complimenti a loro e all'allenatore, mi piacciono le squadre che hanno coraggio. Giocheremo in uno stadio difficile, avranno un grande incitamento, c'è tanto entusiasmo. Dobbiamo essere bravi a impattare la gara. Ghedjemis ribalta l'azione con facilità, Knvernadze sa essere incisivo sotto porta. Ghedjemis è un giocatore completo che merita qualcosa in più per quelle che sono le sue potenzialità".

Porterà qualche giocatore della Primavera?

"No, non porto giocatori solo per numero per riempire la panchina. Porto solo chi credo possa essere pronto per giocare in Serie A. Manterrò quello che ho, senza lamentarmi degli infortuni".