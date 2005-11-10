Il Lecce cala il tris a Udine: erroraccio di Piotrowski e 3-0 firmato da Siebert all'86'
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 14:19Serie A
autore Giacomo Iacobellis
18.10.2026 14:19Serie A
Dominio totale dei salentini contro un'Udinese travolta fin dal primo tempo: partita virtualmente chiusa a quattro minuti dalla fine più recupero.
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Il Lecce cala il tris sul campo dell'Udinese. A chiudere definitivamente i conti è Jamil Siebert, autore del 3-0 all'86' con una caparbia incursione personale. Erroraccio di Piotrowski che fa ripartire proprio il tedesco, bravissimo, con l'esterno destro, a infilare la sfera sotto la traversa.
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