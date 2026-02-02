Ufficiale
Lecce, colpo in prospettiva per il centrocampo. Dall'Anderlecht arriva il 2007 Flies
Colpo in prospettiva per il Lecce che a centrocampo acquista in prestito con opzione di acquisto a 600mila euro a giugno dall'Anderlecht Jarne Flies. Belga, classe 2007, Flies è un centrocampista che può fare la mezz'ala di inserimento o all'occorrenza il trequartista. Con la maglia delle giovanili dell'Anderlecht ha messo finora a referto 13 presenze in stagione.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
