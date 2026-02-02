Genoa, sospiro di sollievo: Norton-Cuffy rimane, scelta presa. Ignorati 4 club e Premier

Brooke Norton-Cuffy aveva la possibilità di lasciare il Genoa. Secondo quanto rivelato da Sky Sports UK, il laterale destro del club rossoblù avrebbe potuto trasferirsi in ben tre squadre di Serie A - la Juventus lo aveva adocchiato e il profilo era di forte gradimento secondo TMW - o in un club di Premier League, ossia l'Everton.

Invece il giocatore inglese, classe 2004, ha avuto un'altra preferenza: aspettare l'estate per valutare le proprie opzioni. Secondo quanto riferito dall'Inghilterra, è sempre stata questa la posizione di Norton-Cuffy circa il suo futuro. Non solo: dopo aver analizzato le opportunità che gli si sono presentate nel mese di gennaio, ha dato priorità al minutaggio e ha preso la decisione di restare al Genoa.

Nemmeno le sirene della Premier League, dunque, hanno fatto vacillare l'inglese di 22 anni. Daniele De Rossi dunque potrà contare sul terzino destro ancora per i prossimi sei mesi, una permanenza vitale per la rincorsa alla salvezza che sta portando avanti al Genoa. Attualmente il Grifone si trova a +6 dalla zona retrocessione, dove Fiorentina, Pisa e Verona sgomitano per cercare di tornare in superficie e in acque più tranquille.

Intanto, secondo quanto raccolto da TMW, ci sono altri due giocatori in uscita. Uno di questi per esempio è Morten Thorsby: il centrocampista norvegese è in partenza e in queste ore verrà perfezionato il suo passaggio alla Cremonese. Fra i giocatori che non hanno avuto minutaggio, o comunque ne hanno avuto poco, è Jean Onana. Il camerunese di 26 anni, reduce dall'avventura in Coppa d'Africa con il Camerun, è sul mercato e in queste ultime ore verrà cercata una sistemazione che gli consenta di giocare con più regolarità.