Corvino: "Il Lecce ha milioni di tifosi, non quei mille duemila che sono sui social"

Lunga conferenza stampa in casa Lecce. Il responsabile dell'area tecnica giallorossa Pantaleo Corvino ha commentato il mercato della sua squadra partendo dalle critiche arrivate: "La risposta sarebbe facile - evidenzia CalcioLecce.it - ovvero non seguire i social. Io non li uso, ma voi riportare l’umore di mille persone sui social. Ognuno può criticarci, compresi ovviamente voi giornalisti. Però io suggerirei di non fare la trasmissione sui social. Il Lecce ha milioni di tifosi, non quei mille duemila che sono sui social.

Chi ci segue ci apprezza perché dalla B siamo andati in A e da quattro anni siamo nel massimo campionato. La piazza non sono i social, non seguiteli, nemmeno come formazione. Guardate chi va a Torino e vede il Lecce pareggiare con la Juve o stare in partita con le altri. Oggi saremmo salvi, se retrocediamo chiederemo scusa e diremo perché, ovvero perché abbiamo i conti a posto. La Cremonese ha speso 30 milioni, noi 21, non è successo mai. Ma gli altri hanno speso molto di più, il Pisa ne ha spesi 50. Quanto la mia passione ed il mio impegno non verranno capiti la mia passione credo dovrà riposare. Vedo gli sforzi della proprietà e la passione dei tifosi, così ci mettiamo a disposizione dalla mattina alla sera, ma non possiamo ascoltare i nuclei che si creano per criticare il dottore che ha fatto 800 operazioni quando loro non hanno operato neppure un’unghia incarnita”.

Sul lavoro svolto sottolinea come "stiamo facendo non di più, ma delle cose irripetibili. Sicuramente si soffre ogni anno, ma è la nostra identità, poi sono arrivati grandi successi con promozioni e salvezze".