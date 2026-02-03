Lecce, Corvino rivela: "Rifiutate offerte per Tiago Gabriel, Gaspar, Banda e Coulibaly"

Nel corso della conferenza stampa odierna, il responsabile dell'area tecnica del Lecce ha commentato la situazione della sua squadra dal punto di vista tecnico: "Ogni allenatore fa le sue scelte - riporta CalcioLecce.it -. Perché accusarmi di essere colui che impone i moduli? Che poi sono moduli che ci hanno portato a grandi risultati. Ad esempio nella Primavera sono io ad aver suggerito a Schipa, alla luce dei tanti forti centrali in rosa, di passare al 3-5-2. Non siamo talebani, non siamo integralisti, vogliamo le cose migliori. Sul mercato volevamo un profilo come quelli di Cheddira e Gandelman”.

Il dirigente ha poi spiegato come siano state rifiutate offerte per "Tiago Gabriel, Gaspar, Banda e Coulibaly. Non ho interesse a dirlo. Ci sono elementi arrivati come alternative e diventati titolari, quindi non mi serve cambiare tanto per. Poi si può cambiare idea, non crediamo che tutto quello che sappiamo sia parola di Dio. Devi sperare sempre che chi ha fatto bene si ripeta, se non lo fa sei fregato perché non puoi bruciare giocatori così".

Infine viene chiesto a Corvino un messaggio ai tifosi: "Non sono io a lanciare messaggi ai tifosi ma loro che li lanciano a noi. Noi lo facciamo per loro, credetemi. Nessuno poi parla del nostro contratto. Io ho detto al presidente di essere stanco, per i tanti impegni ovviamente. Lui ha depositato in Lega un rinnovo triennale di contratto e non l’ha comunicato. Quando me ne andrò lascerò tutto lì. Questo per dire che non lo facciamo per i contratti ma per i tifosi".