Com’è cambiato il Lecce dopo il calciomercato di gennaio: tutti gli affari ufficiali

Non c'è da stupirsi nell'apprendere che il Lecce, nel calciomercato di gennaio 2026 che si è concluso ufficialmente giusto da qualche ora, abbia perseguito lo stesso modus operandi di sempre, quello portato avanti dal responsabile del mercato Corvino.

Non mancano i volti nuovi arrivati a Lecce in questa finestra invernale di calciomercato, quasi tutti ben poco conosciuti ai più. L'unico noto è Cheddira, di proprietà del Napoli e già in forza a una squadra di Serie A, il Sassuolo, nei primi mesi di questa stagione. Per il resto, Corvino ha pescato dai campionati esteri. Due i profili più interessanti: Ngom, quarto acquisto del Lecce dall'Estrela Amadora in un paio d'anni, e l'unico che sembra poter partire con i galloni del titolare, l'israeliano Gandelman preso dal massimo campionato belga.

ACQUISTI

Jarne Flies (C) (Anderlecht) PRE

Bertram Skovgaard (A) (AaB) PRE

Walid Cheddira (A) (Napoli) PRE

Oumar Ngom (C) (Estrela Amadora) DEF

Sadik Fofana (D) (Grazer) DEF

Omri Gandelman (C) (Gent) DEF

Wiktor Staszak (C) (Wisla Cracovia) PRE

CESSIONI

Tete Morente (A) (Elche) SVI

Marco Delle Monache (A) (Potenza) PRE

Christ-Owen Kouassi (D) (Stade Lavallois) PRE

Frédéric Guilbert (D) (Nantes) SVI

Balthazar Pierret (C) (Red Star) DEF

Youssef Maleh (C) (Cremonese) PRE

Henri Salomaa (A) (Inter Turku) DEF

Marlon Ubani (D) (Cavese) PRE

Eetu Mömmö (A) (SJK Seinäjoki) DEF

Hamza Rafia (C) (Espérance Sportive de Tunis) DEF

Come leggere la tabella di TMW

(A): Attaccante (C): Centrocampista (D): Difensore (P): Portiere (PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo (SVI): Svincolato (RIT): Ritirato

LA FORMAZIONE TIPO DEL LECCE DOPO IL CALCIOMERCATO DI GENNAIO (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; GANDELMAN, Ramadani, Coulibaly; Banda, Stulic, Sottil.

