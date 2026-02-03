Com’è cambiato il Lecce dopo il calciomercato di gennaio: tutti gli affari ufficiali
Non c'è da stupirsi nell'apprendere che il Lecce, nel calciomercato di gennaio 2026 che si è concluso ufficialmente giusto da qualche ora, abbia perseguito lo stesso modus operandi di sempre, quello portato avanti dal responsabile del mercato Corvino.
Non mancano i volti nuovi arrivati a Lecce in questa finestra invernale di calciomercato, quasi tutti ben poco conosciuti ai più. L'unico noto è Cheddira, di proprietà del Napoli e già in forza a una squadra di Serie A, il Sassuolo, nei primi mesi di questa stagione. Per il resto, Corvino ha pescato dai campionati esteri. Due i profili più interessanti: Ngom, quarto acquisto del Lecce dall'Estrela Amadora in un paio d'anni, e l'unico che sembra poter partire con i galloni del titolare, l'israeliano Gandelman preso dal massimo campionato belga.
ACQUISTI
Jarne Flies (C) (Anderlecht) PRE
Bertram Skovgaard (A) (AaB) PRE
Walid Cheddira (A) (Napoli) PRE
Oumar Ngom (C) (Estrela Amadora) DEF
Sadik Fofana (D) (Grazer) DEF
Omri Gandelman (C) (Gent) DEF
Wiktor Staszak (C) (Wisla Cracovia) PRE
CESSIONI
Tete Morente (A) (Elche) SVI
Marco Delle Monache (A) (Potenza) PRE
Christ-Owen Kouassi (D) (Stade Lavallois) PRE
Frédéric Guilbert (D) (Nantes) SVI
Balthazar Pierret (C) (Red Star) DEF
Youssef Maleh (C) (Cremonese) PRE
Henri Salomaa (A) (Inter Turku) DEF
Marlon Ubani (D) (Cavese) PRE
Eetu Mömmö (A) (SJK Seinäjoki) DEF
Hamza Rafia (C) (Espérance Sportive de Tunis) DEF
Come leggere la tabella di TMW
(A): Attaccante (C): Centrocampista (D): Difensore (P): Portiere (PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo (SVI): Svincolato (RIT): Ritirato
LA FORMAZIONE TIPO DEL LECCE DOPO IL CALCIOMERCATO DI GENNAIO (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; GANDELMAN, Ramadani, Coulibaly; Banda, Stulic, Sottil.
Il voto al calciomercato di gennaio 2026 del Lecce vede l'operato del club salentino giudicato da insufficienza lieve, 5,5. Leggi qui valutazioni e giudizi di tutte e 20 le squadre di Serie A
