Live TMW Lecce, Di Francesco: "Col Torino partita importante. Maleh ha chiesto la cessione"

Eusebio Di Francesco interviene nella sala stampa dello stadio “Via del Mare” alla vigilia di Torino-Lecce.

12:40- La conferenza stampa avrà inizio a breve.

12.45- Inizia la conferenza stampa.

Sulla cessione di Maleh?

"Ha chiesto lui espressamente di essere ceduto, venendo da me a parlarne. Dobbiamo arrivare all'obiettivo coi calciatori che hanno la giusta determinazione per vestire questa maglia. Fino a che è stato qui però devo dire che il suo comportamento è stato ottimo".

Che giocatore si regalerebbe?

"Non ho una risposta, i campioni e i fenomeni non sono alla nostra portata".

L'importanza della partita di domani?

"Dobbiamo attaccarci al risultato attraverso gli atteggiamenti giusti. Dobbiamo ripartire dalle prestazioni delle ultime gare migliorando le nostre pecche. Le statistiche parlano chiaro e dopo un tot di partite hanno un senso. Noi dobbiamo dare continuità al lavoro trasformandolo in risultati. Siamo tutti valutati per i risultati portati a casa, ancor di più nel calcio dove si vuole l'immediatezza".

Cosa aspettarci su questo Lecce nella gestione offensiva?

"Dipende dal tipo di partita, vanno preparate le situazioni di partita in partita. Abbiamo preso giocatori che hanno la capacità di andare in verticale, in primis Cheddira. Gandelman è bravo a riempire l'area di rigore, non è un giocatore da attacco alla profondità. Le scelte sono state fatte vedendo le nostre carenze. Questo Lecce deve lavorare in tutte le direzioni, ricordandoci che ci manca un centrocampista di qualità come Berisha. Sala sta crescendo negli allenamenti".

Cosa ne pensa di Ngom?

"E' un giocatore molto interessante, ci potrà dare una grossa mano. Ha mostrato qualità importanti, è meno muscolare di Hjulmand ma come tipologia si assomiglia. Vedo in lui buone prospettive".

Come stanno i nuovi?

"Stanno crescendo, lavoriamo nella stessa direzione di Ngom anche con Fofana. Ci sono giocatori che arrivano prima di altri, mi auguro che tutti possano recepire subito le mie direttive. Devono conoscersi tutti fra di loro".

C'è spazio nelle rotazioni per Marchwinski?

"Viene da un periodo di inattività lunga, avrebbe avuto bisogno di mettere minuti. Valuteremo come finirà il mercato, si è sempre allenato bene e secondo me ha buone qualità. In quel ruolo abbiamo tanti giocatori e devo fare delle scelte. Quando alleni tanti giocatori qualcuno necessariamente lo devi penalizzare, io lavoro sul campo cercando di contrapporre due squadre che possano riprodurre quello che accade la domenica".

Che Torino si aspetta?

"Me lo aspetto arrabbiato, vengono da una sconfitta pesante, l'ambiente non sarà favorevole e mi aspetto un grosso impatto da parte loro. Dobbiamo imporre la nostra forza immediatamente per ribattere alla loro determinazione. Hanno giocatori importanti, noi cercheremo di incunearci nelle loro difficoltà".

Dubbio fra Siebert e Gaspar?

"Sì, comunicherò domani la formazione, è 50-50 fra i due".

13.00- Finisce la conferenza stampa.