Lecce, a Como per punti pesanti. L’Edicola del Sud: "Il Lecce ci prova"
Il Lecce affronta il Como al Sinigaglia con l’obiettivo di muovere la classifica in una gara dal peso specifico elevato. I salentini cercano punti salvezza contro una squadra ambiziosa e ben attrezzata, ma Di Francesco chiede personalità e lucidità.
Il tecnico giallorosso invita a non snaturarsi: «Rischiare di più? Con citerio», il messaggio alla vigilia. L’idea è quella di mettere in difficoltà i lariani senza perdere equilibrio, consapevoli della qualità dell’avversario. In difesa spazio ancora a Tiago Gabriel, mentre non è previsto un turnover massiccio.
Il Lecce dovrà alzare l’attenzione sui dettagli e provare a sfruttare le occasioni, evitando cali di concentrazione. La sfida rappresenta un banco di prova importante per capire la tenuta mentale e tecnica della squadra in questo momento della stagione. Tre punti che pesano, per evitare rimpianti e dare continuità alla corsa verso la salvezza.
