Lecce, Di Francesco in conferenza stampa al termine della sfida con la Lazio

Eusebio Di Francesco interviene ai microfoni della sala stampa dello stadio "Via del Mare" al termine di Lecce-Lazio.

C'è un problema in fase offensiva?

"Direi più di gol. La squadra ha espresso un buon calcio, siamo mancati nella qualità negli ultimi metri, in zona gol. Quello è il tallone d'Achille di questo momento. Oggi voglio esaltare la prestazione e l'atteggiamento della squadra, la capacità di rendere la vita difficile all'avversario, senza concedere nulla. Un pizzico di fortuna in più non sarebbe guastato".

C'è qualche giocatore da cui si aspettava di più?

"Non mi piace sottolineare quello che non mi è piaciuto oggi, i ragazzi meritano gli applausi ricevuti a fine gara, con i nostri pregi e difetti stiamo dando il massimo. Venivamo da quattro sconfitte che bruciavano, ma ripartiamo dalla prestazione guardando avanti con ottimismo".

Le prossime tre partite saranno determinanti?

"Sono importantissime, dobbiamo affrontarle tutte allo stesso modo. Dobbiamo giocarcele per portare a casa risultati importanti. Dobbiamo alzare la qualità di quello che stiamo facendo".