Live TMW Lecce, Di Francesco: "Potevamo fare meglio, ma l'Inter è veramente forte"

Eusebio Di Francesco interviene ai microfoni della sala stampa dello stadio "Via del Mare" al termine di Lecce-Inter.

20.10- Fra pochi minuti avrà inizio la conferenza stampa del tecnico giallorosso.

20.25- Inizia la conferenza stampa.

Cosa è mancato?

"Potevamo fare meglio in avanti ma abbiamo affrontato una squadra veramente forte, che ci ha concesso poco. A volte siamo stati un po' frenetici nella manovra offensiva, la squadra ha retto per 75', peccato per i calci piazzati. Dimarco è un cecchino nel mettere questi palloni. Peccato, un po' troppa Inter per noi, ma devo dire che la squadra ha messo in campo tutto quello che aveva".

Soddisfatto della fase difensiva?

"Lavoriamo costantemente sulle due fasi, quella difensiva ci sta riuscendo meglio, non dipende solo dalla linea difensiva. Dobbiamo alzare il livello di attenzione, per giocarcela contro squadre importanti. Bisogna dare la sensazione di potergli fare male, altrimenti le grandi squadre il gol te lo possono fare. Peccato per il calcio piazzato concesso".

L'applauso finale della curva?

"Stiamo facendo quello che è giusto fare nel rispetto di quello che vuole il nostro pubblico che è eccezionale. La squadra mi ha sempre dato grande disponibilità, è importante perseguire il risultato finale, che non è quello di oggi, ma quello che sarà dopo 38 partite".

Cosa è successo sul primo gol?

"Abbiamo cercato di abbassarci il meno possibile, ma sapevamo che sarebbe stata una partita di sofferenza. Il Lecce ha nell'equilibrio la sua forza. Sul primo gol siamo stati disattenti".

Come sta Gaspar?

"Ha un problema al ginocchio da valutare, si parla di distorsione ma non so a che livello".

Avete portato una buona pressione in avanti

"L'idea era di non chiuderci per sperare di non prenderle. Ci abbiamo provato, ci rimbocchiamo le maniche e ripartiamo dalla prossima, alzando l'indice di pericolosità quando recuperiamo palla".

La sostituzione di Gandelman ha inciso sulle palle inattive?

"E' entrato Ngom che forse è più alto di Gandelman. Sulle palle piazzate ognuno occupa uno spazio da difendere. Gandelman negli ultimi giorni aveva avuto qualche problemino, lo vedevo claudicante".

20.35- Finisce la conferenza stampa.