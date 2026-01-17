Lecce, Di Francesco ringrazia il mercato: "Fofana e Ngom ci daranno una grande mano"

Eusebio Di Francesco ha presentato la sfida di domani che vedrà il suo Lecce impegnato a San Siro contro il Milan. Tanti i temi della conferenza stampa inerenti alla partita, ma non solo. Il tecnico dei salentini ha avuto modo anche di soffermarsi su due dei nuovi arrivati dal calciomercato: "Fofana e Ngom? Due centrocampisti di contenimento - ha sottolineato Dei Francesco - con caratteristiche differenti l’uno dall’altro. Fofana nasce più come difensore centrale, deve entrare nel contesto di squadra, ha svolto pochissimi allenamenti con noi. Lo stesso vale per Ngom, anche se è venuto in panchina con l’Inter. Entrambi ci daranno una grande mano”.

Tornano Banda e Ramadani, recuperi importanti

“Al di là del loro utilizzo dal primo minuto o meno, il loro rientro mi dà la possibilità di avere delle scelte in più”.

Manca Veiga, chi lo può sostituire? Pierotti può essere una soluzione?

“Devo ancora scegliere il sostituto migliore per sopperire all’assenza di Veiga, che nell’ultimo periodo è sempre stato titolare, tranne nella partita con la Juventus. Valuterò le opportunità. Pierotti ha le caratteristiche per poterlo fare ma in questo campionato non l’ha mai fatto dal primo minuto”.

Che partita si aspetta?

“Al di là della classifica, il Milan ha giocatori importanti, di alta qualità. Anche durante la gara possono mettere dentro degli elementi in grado di crearci delle difficoltà”.