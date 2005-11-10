Lecce, Di Francesco: "Col nuovo modulo la Juventus perde imprevedibilità. Staremo alti"

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, a pochi minuti dalla partita contro la Juventus è intervenuto al microfono di DAZN: "Partiamo dal coraggio, ossia la capacità di andare ad attaccarli quando possiamo e difenderci insieme. Se affronti basso queste squadre così forti prima o poi il gol lo trovano. Inoltre anche per la struttura dei nostri calciatori non possiamo difenderci bassi".

Quindi anche contro la Juventus proverete a stare alti?

"La capacità di stare alti devi averla. Se vuoi stare basso devi capire quando scappare o meno. Kolo Muani attacca gli spazi, McKennie è bravo a inserirsi negli spazi. Hanno perso un po' di imprevedibilità nel modo di giocare, non avendo esterni offensivi da uno contro uno, ma hanno acquisito maggiore fisicità e capacità ad attaccare gli spazi".

A che punto è il suo lavoro?

"Credo tanto nella squadra, che deve avere un DNA, deve sapere ciò che vuole. Lo facciamo ad ogni allenamento. Siamo cresciuti anche fisicamente, abbiamo fatto un tipo di preparazione per avere maggiore continuità in campionato".