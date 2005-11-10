Lecce, Di Francesco: "Ci mancano i gol degli attaccanti"

Eusebio Di Francesco interviene ai microfoni della sala stampa dello stadio "Via del Mare" al termine di Lecce-Genoa.

20.10- La conferenza avrà inizio fra pochi minuti.

20:45- Inizia la conferenza stampa.

A cosa sono dovuti gli errori sui gol?

"Se recuperi palle in avanti e non concretizzi alla prima opportunità ti fanno gol. Loro sono stati più qualitativi di noi nelle scelte finali, al netto dei nostri errori. Ci sono stati momenti in cui abbiamo ridato palla a loro con troppa facilità, loro hanno capitalizzato al meglio. Stulic poi è stato sfortunato, nel secondo tempo la squadra è stata sempre lì, ha aggredito ma è mancata nelle scelte finali. Faccio fatica ad analizzarle. Poi ci sono le scelte dell'arbitro, io non capisco più quando è fallo, ai miei difensori devo dire di buttare giù gli attaccanti tanto non si fischia. Oggi ho visto cose anomale, a cominciare dal rigore fischiato al Frosinone e quello non dato a noi. Come cambia il calcio, siamo diventati scarsi dopo una settimana che arrivava da una partita in cui abbiamo giocato un gran calcio".

Troppi gol subiti allo stesso modo rispetto allo scorso anno...

"La linea è su per giù quella dell'anno scorso. Poi esistono anche i centrocampisti oltre alla linea, se sbagli tecnicamente e ti ripartono velocemente ovviamente devi essere bravo nelle marcature. Nelle ultime partite siamo mancati di più rispetto alle precedenti. In alcune situazioni siamo stati poco reattivi, a differenza del secondo tempo in cui abbiamo fatto meglio. Bisogna invertire il trend, subiamo gol con troppa facilità".

Come sta Monteiro? Col Torino può tornare Coulibaly?

"Mi auguro di recuperare Coulibaly e Geubbels, Monteiro sarà difficilmente recuperabile perché credo abbia avuto un problema muscolare. E' stata una settimana non facile che ci riporta nella realtà di quelli che sono i nostri valori. Dobbiamo alzare il livello".

Ancora nessun pareggio: come legge questo dato?

"Dobbiamo invertire il trend, per pareggiare ci vuole prima di tutto il clean sheet, se prendi gol devi alzare il livello davanti. Oggi non abbiamo gol dagli attaccanti ancora e questo ci pesa. Dobbiamo ritrovare i loro gol che sono importanti. Rispetto all'anno scorso magari concediamo qualcosa in più ma creiamo in più".

Come si sente in questo momento?

"Le prestazioni ci sono ma mancano i risultati, mi voglio assumere le mie responsabilità per farmi capire meglio. Non basta saper reagire ma bisogna impattare meglio le partite. Appena 15 giorni fa sembravamo dei fenomeni, qualcuno faceva dei discorsi del cavolo, i livelli alla lunga vengono fuori e dobbiamo essere consapevoli che fino alla fine bisogna lottare per la salvezza. Anch'io vorrei sognare insieme a voi, ma mi devo ributtare nella realtà".

20.54- Finisce la conferenza stampa.