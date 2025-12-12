Lecce, Gaspar: "Vedo un gruppo che cresce, stasera gara importante"

"Siamo solidi in fase difensiva, ci rendiamo conto che stiamo migliorando giorno dopo giorno. Andrò tranquillo in Nazionale a gennaio, vedo una squadra che cresce, sono convinto che abbiamo tutte le carte in regola per raggiungere la salvezza anche stavolta. Stasera abbiamo uno scontro diretto importante e ci teniamo a far bene". Queste le parole di Gaspar, difensore del Lecce, ai microfoni di DAZN. Ecco le formazioni ufficiali:

LECCE (4-3-3): Falcone; Ndaba, Gaspar, Gabriel, Veiga; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Sottil. All. Di Francesco.

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Leris; Moreo, Meister