Lecce, Gaspar: "Vedo un gruppo che cresce, stasera gara importante"
"Siamo solidi in fase difensiva, ci rendiamo conto che stiamo migliorando giorno dopo giorno. Andrò tranquillo in Nazionale a gennaio, vedo una squadra che cresce, sono convinto che abbiamo tutte le carte in regola per raggiungere la salvezza anche stavolta. Stasera abbiamo uno scontro diretto importante e ci teniamo a far bene". Queste le parole di Gaspar, difensore del Lecce, ai microfoni di DAZN. Ecco le formazioni ufficiali:
LECCE (4-3-3): Falcone; Ndaba, Gaspar, Gabriel, Veiga; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Sottil. All. Di Francesco.
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Leris; Moreo, Meister
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio La Juventus ha già deciso chi sarà il centravanti per il futuro, ora tocca a Spalletti. Comolli alle battute finali per l'annuncio del ds e c'è un nuovo ingresso fondamentale ma passato troppo sotto traccia...
Le più lette
1 La Juventus ha già deciso chi sarà il centravanti per il futuro, ora tocca a Spalletti. Comolli alle battute finali per l'annuncio del ds e c'è un nuovo ingresso fondamentale ma passato troppo sotto traccia...
Ora in radio
Primo piano
Il CEO di Tether: "Inviata offerta a Exor per comprare la Juve. Pronti a investire 1 miliardo nel club"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile