Lecce-Genoa 1-2, le pagelle: Bijlow para tutto e salva il Genoa. Messias nel prime
Marta Bonfiglio
Il Genoa passa anche a Lecce per 2-1. Osmajic e Messias aprono le danze senza trovare opposizione, poi Maleh prova ad accorciare le distanze ma i rossoblù tengono botta fino alla fine.
LE PAGELLE DEL LECCE
Falcone 5,5 - Gelato dai gol non ha grosse responsabilità.
Veiga 5 - Tanta, troppa fatica a contenere l'attacco del Genoa. C'è poca reazione, quasi nulla sui gol degli avversari.
Siebert 5 - Brutta prestazione. Si scioglie come neve al sole insieme ai compagni.
Tiago Gabriel 5 - Immobile anche lui sulle reti del Genoa.
Gallo 6,5 - L'unico che prova a mettere il corpo per evitare il primo gol avversario mentre la difesa era ferma a guardare il pallone. Galoppa sulla fascia senza arrendersi.
Gorter 5,5 - Non guida a dovere il centrocampo. Dal 57' Kaba 5 - Appena entrato si becca un giallo per un fallo in scivolata.
Ngom 6 - Ha nei piedi delle giocate molto interessanti. Deve crederci di più per fare il salto di qualità.
Maleh 6,5 - Prova a riaprire la gara con il gol su punizione. Ci crede fino alla fine. Dal 75' Gandelman s.v.
N'Dri 6,5 - Premiato il coraggio e l'atteggiamento che ha messo in campo. Ogni volta che ha la palla prova a costruire qualcosa di pericoloso. Dal 75' Esteban s.v.
Stulic 5,5 - Parte con tanta voglia di fare bene ma l'impatto sulla gara è quasi nullo. Dal 75' Dembele s.v.
Monteiro 5 - Poco creativo e reattivo. Troppe imprecisioni. Dal 60' Fatah 6 - Troppo leggere l'impatto davanti, almeno ci prova.
Eusebio Di Francesco 5 - Alla fine gioca davvero solo un tempo. Dopo il 2-0 c'è stata una reazione troppo opaca. La difesa si scioglie con troppa facilità.
LE PAGELLE DEL GENOA
Bijlow 6,5 - Compie delle parate clamorose che tengono a galla il Genoa.
Marcandalli 5,5- Qualche scelta è da rivedere, nel secondo tempo il Lecce alza il ritmo e fatica a contenere la gamba avversaria.
Ostigard 6 - Tiene botta fino alla fine sull'assalto finale del Lecce.
Vasquez 6,5 - Un muro. Sceglie i tempi giusti per chiudere tutte le strade percorribili. Con N'Dri è il duello più interessante della partita.
Ellertsson 6 - Ordinaria amministrazione.
Frendrup 6,5 - In mezzo al campo vince tutti i duelli. Se parte scappa via, quasi imprendibile per gli uomini di Di Francesco.
Wiafe 6,5 - Viaggia al doppio della velocità degli avversari e in mezzo crea fastidio. Dal 61' Vitinha 5 - Si divora un gol clamoroso.
Traorè 6,5 - Ripulisce tante palle e mette ordine. Dall'81' Sow s.v.
El Shaarawy 6,5 - Stampa il palo e si divora più di un gol. La sua esperienza dà un guizzo in più al Genoa. Dalla sua parte viene sempre pescato con grande facilità. Dal 61' Ehizibue 6 - Entra per gestire il pallone.
Messias 7,5 - Gol e assist uniti a una prestazione con i fiocchi. Gioca sul velluto, dribbla, e scappa via con tanta forza nelle gambe. Dall'87' Colombo s.v.
Osmajic 7 - Piattone gelato che batte Falcone, poi devia la palla del gol di Maleh. Sfortunato. Dall'87' Meichtry s.v.
Daniele De Rossi 6 - I precedenti risultati gli hanno dato tanta fiducia. C'è concretezza in campo anche se nella ripresa soffre un po' la pressione del Lecce. Una partita diventata sporca dalla quale esce con tre punti pesanti.