Lecce, il ds Trinchera: "Camarda? Ha regalato emozioni alla Nazionale"

Il ds del Lecce, Stefano Trinchera, ha parlato nel prepartita del match dell'Olimpico che vedrà impegnati i salentini contro la Lazio ai microfoni di Sky. Queste le sue dichiarazioni: "Non abbiamo parlato dell'impresa della scorsa stagione. Quello rimane un ricordo straordinario e siamo orgogliosi del percorso fatto, ma adesso c'è un'altra pagina di storia da riempire. Dorgu e Krstovic? Il nostro è un progetto basato su questi principi: cerchiamo di scovare dei talenti come loro per poi lanciarli, proseguiamo su questa linea.

Il campionato di Serie A è molto difficile, speriamo di continuare a sorprendere. Camarda? Sta abbastanza bene. Ha fatto lavoro differenziato, gli ho detto che ha regalato emozioni alla nazionale e adesso deve regalarle anche a noi".