Hernanes: "Chivu è giovane e ha passione. L'Inter resta la migliore del campionato"

Hernanes: “Chivu ha passione. Inter la più forte, ma il derby è un mondo a parte”

Ospite di Vamos! su DAZN a poche ore dal derby di Milano, Hernanes ha espresso grande stima per Cristian Chivu e analizzato i temi caldi della super sfida di San Siro.

“È un allenatore giovane e la passione ce l’ha tutta”, ha detto l’ex centrocampista dell’Inter parlando del tecnico nerazzurro. Nonostante il recente passato complicato nei derby, secondo Hernanes l’Inter resta la squadra da battere: “È la migliore del campionato. Sembra un paradosso, perché il derby è come una finale e ha dinamiche tutte sue, ma la rosa dell’Inter è fortissima. L’anno scorso ha sofferto contro il Milan, voglio vedere cosa succederà adesso".

Occhi puntati anche sul Milan e sui suoi talenti:

“Voglio vedere Pulisic con Leao in una partita così importante. Pulisic e Nico Paz sono i miei preferiti di questo campionato.”

Hernanes ha poi dedicato un passaggio ad Akanji, protagonista nerazzurro che in passato era stato accostato proprio al Milan:

“Avrebbe potuto giocare in rossonero? Le scelte fanno la differenza. Aveva due maglie importanti davanti ma ha preferito l’Inter perché il suo gioco si adattava meglio.”

Infine, il confronto fra due degli uomini simbolo del derby:

“Modric è impressionante per geometrie, è tutto testa, pura intelligenza calcistica. Calhanoglu ha più energia, più tiro, più spunti: è più giovane e ha caratteristiche diverse.”