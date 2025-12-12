Lecce, infortunio per Berisha contro il Pisa: il centrocampista esce in lacrime in barella
TUTTO mercato WEB
Dopo pochi minuti di Lecce-Pisa, arriva una brutta notizia per Eusebio Di Francesco. In apertura di partita i salentini perdono Medon Berisha a causa di un problema muscolare. Deve addirittura uscire in barella il centrocampista giallorosso, quasi in lacrime e applaudito da tutto lo stadio. Una brutta tegola per mister Di Francesco.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio La Juventus ha già deciso chi sarà il centravanti per il futuro, ora tocca a Spalletti. Comolli alle battute finali per l'annuncio del ds e c'è un nuovo ingresso fondamentale ma passato troppo sotto traccia...
Le più lette
1 La Juventus ha già deciso chi sarà il centravanti per il futuro, ora tocca a Spalletti. Comolli alle battute finali per l'annuncio del ds e c'è un nuovo ingresso fondamentale ma passato troppo sotto traccia...
Ora in radio
Primo piano
Il CEO di Tether: "Inviata offerta a Exor per comprare la Juve. Pronti a investire 1 miliardo nel club"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile