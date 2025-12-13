Cagliari, Gaetano: "Era da tempo che non stavo così bene, il gol alla Roma me lo merito"

Una settimana fa la prima rete messa a segno in questa stagione ha permesso al Cagliari di battere la Roma e chissà che Gianluca Gaetano stasera non voglia ripetersi contro l’Atalanta. Queste le sue parole pronunciate a La Gazzetta dello Sport: “È stata un’emozione fortissima, una scarica di sentimenti. Specie perché quella giocata ha portato la vittoria. Avevamo già fatto prestazioni di livello in campionato e solo per qualche distrazione e un po’ di sfortuna ci mancava un successo così. E poi ho pensato ai mesi in cui sono rimasto fermo per il problema al ginocchio, l’operazione, la riabilitazione, qualche acciacco postumo. Insomma, era da tanto tempo che non stavo così bene e per questo sento di meritarmi il gol alla Roma”.

Sull’Atalanta: “La realtà è che è una squadra forte, con giocatori di qualità. Non dobbiamo farci distrarre dalla loro partita di Verona, semmai dobbiamo guardare cos’hanno fatto in Champions. E noi dobbiamo fare anche meglio di quanto mostrato contro la Roma. Tra l’altro ci sono delle similitudini tra il gioco di Gasperini e quello di Palladino, a partire dagli uno contro uno a tutto campo”.

Sugli allenatori avuti in carriera: “Pisacane è un grande, maniacale sul campo e aperto al dialogo. Dentro e fuori dal terreno. Spalletti, Ranieri, Ancelotti, Conte, Garcia? Mi sento fortunato per questo, ho imparato e sono cresciuto anche come uomo con loro. Mi è rimasto impresso il lavoro quotidiano di Spalletti: formidabile. Vorrei aggiungere Pecchia che mi ha allenato a Cremona: mi ha dato la mentalità vincente”.