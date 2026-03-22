40 anni fa l'exploit del Lecce sul campo della Roma. Pierotti: "Magari oggi ci ripetiamo"
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Santiago Pierotti, attaccante del Lecce, ha parlato a pochi minuti dalla sfida contro la Roma. Ecco le sue parole a Sky:
Sul morale della squadra
"Abbiamo lavorato tanto per farci trovare al massimo per questa partita. Abbiamo voglia di fare bene, l'importante è avere il giusto atteggiamento per fare punti".
Il Lecce non vince in casa della Roma dal 1986, 40 anni fa.
"Non lo sapevo, magari oggi ce la facciamo"
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