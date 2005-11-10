Torino e Lecce muovono la classifica dopo una serie di sconfitte. Ma ridono solo i salentini

Il pari fra Torino e Lecce fa più felici i salentini che si mostrano squadra da trasferta: 1-1 all'Olimpico-Grande Torino con la squadra di Eusebio Di Francesco che ottiene il 7° punto fuori casa su 10 totali. Solo rammarico per il Toro, uscito tra i fischi dei tifosi e che può solo incolpare se stesso per l'occasione sprecata.

Problemi con la Goal Line Technology

Gara che inizia con 17' di ritardo per problemi riscontrati con la Goal Line Technology che ha costretto gli addetti al campo a tracciare nuovamente la linea di porta dietro la Curva Maratona.

Due gol arrivati su deviazione

Si decide tutto in meno di un quarto d'ora, in modalità simili: tiro di Simeone deviato e gol al 60', tiro di N'Dri deviato e gol al 73'. Abate inizia con Kulenovic, poi si gioca la carta Adams che quasi non fa un gol capolavoro, centrando il palo in rovesciata.

Brodino dopo un momento complicato

Entrambe le squadre venivano da momenti particolarmente complicati, con una serie di sconfitte consecutive e chiudere prima della sosta nazionale senza sconfitta è comunque positivo. Servirà però un altro Toro se si vuole puntare a qualcosa di più della solita metà classifica. Lecce che soffre e capitalizza al meglio l'occasione avuta e che mette un mattoncino importante nella lotta per non retrocedere.