Lecce-Roma, le formazioni ufficiali: Ferguson con Dybala, DiFra con Camarda
Alle 18 il Lecce ospita la Roma al Via del Mare. Sono state diramate le formazioni ufficiali della sfida. Di Francesco sceglie Camarda con Sottil e Banda. Gasperini risponde con Cristante dietro a Dybala e Ferguson. Vediamo di seguito le scelte dei due tecnici.
Le formazioni ufficiali di Lecce-Roma
Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Sottil, Camarda, Banda.
A disposizione: Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Štulić, N’Dri, Pérez, Helgason, Jean, Kouassi, Gorter, Marchwiński, Pierotti, Kovac. Allenatore: Eusebio Di Francesco.
Roma (3-4-1-2): Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Wesley, Pisilli, Koné, El Shaarawy; Cristante; Dybala, Ferguson.
A disposizione: Vasquez, Zelezny, Angeliño, Dovbyk, Tsimikas, Soule, Romano, Mirra, Lulli. Allenatore: Gian Piero Gasperini.