Lecce col Sassuolo per proseguire il cammino. Nuovo Quotidiano di Puglia: "Camarda sfida Stulic"

"Lecce col Sassuolo per proseguire il cammino. Di Francesco: 'Stulic e Camarda? Sana competizione'" scrive il Nuovo Quotidiano di Puglia (ediz. Lecce) in edicola stamani. Alle ore 15 riparte la Serie A e lo stadio via del Mare ospiterà un importante sfida salvezza tra i salentini e il Sassuolo.

Dubbio in attacco per Di Francesco che deve decidere se fare affidamento su Stulic oppure puntare sulla verve di Camarda, protagonista durante la sosta con tre reti segnate in Under 21.

"Io della sua maturità mi sembra di averne parlato un mese e mezzo fa. Adesso è troppo facile dirlo. Devo dire che invece lui, più che maturità, in questo caso mi auguro che mantenga un po' di spensieratezza. Per il resto, che si goda il momento, che continui anche a fare gol con noi quando ne avrà la possibilità, sia che giochi dall'inizio che da subentrato. Oggi devo dire che nella mia squadra, se c'è un ballottaggio sempre prima delle partite, in questo momento sono lui e Stulic, e sono contento di questo sano ballottaggio tra i due, perché tutti e due in allenamento spingono per poter dimostrare di voler giocare dall'inizio, e per me come allenatore è una cosa molto importante" le parole di Di Fra alla vigilia.