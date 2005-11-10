Lazio, Cataldi: "Risultati non casuali, merito di Gattuso. Isaksen si è inventato un gioiello"

Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club biancoceleste, parlando così del 2-1 contro il Cagliari: "È una vittoria importantissima, è stata una partita difficile, ma lo sapevamo perché il Cagliari è una squadra che si mette dietro e ha qualità nel ripartire. Tra tutte le partite è stata la più complicata, non potevi sbagliare un controllo anche per le condizioni difficili del campo. Poi Gustav si è inventato un gioiello che l’ha rimessa a posto, poi siamo stati bravi a spingere e lucidi a non rischiare troppo. Vittoria meritata".

Cosa c’è di particolare nello spogliatoio?

"Non lo so, i primi due mesi sono stato fuori e vedi tutto in maniera diversa. Bisogna dare meriti a chi è arrivato, il mister con lo staff penso abbiano meriti importanti nell’unire un gruppo che ha perso un po’ di sicurezze. Anche se stai lì sopra e vieni a giocare in casa, che comunque non è casa anche se oggi è venuta un po’ di gente, ma il calore di 60 mila persone è diverso. Va dato merito al mister che ha unito un gruppo che ha voglia di stare insieme e che lavora in settimana. Diventa tutto più leggero così, dobbiamo continuare partita dopo partita".

Siete primi in classifica.

"Non ci scordiamo che la prima partita ufficiale è stata una batosta, lì non è facile riprendersi. Invece, tutti i ragazzi col mister si sono messi lì a lavorare e a credere in quello che si stava facendo. I risultati danno una mano, ma non sono causali, un insieme di cose che ti sta portando a fare qualcosina in più per stare lì su. Dobbiamo continuare a lavorare".