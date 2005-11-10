Genoa, El Shaarawy: "Sono contento, aspetto il gol ma sono sicuro che arriverà"

Stephan El Shaarawy, attaccante del Genoa, ha parlato a DAZN dopo la vittoria sul Lecce. Le sue parole: "Io ho sempre detto che sono arrivato a Genova per essere protagonista. Oggi dovevamo dare continuità ai risultati, ci siamo riusciti anche soffrendo. E' venuta fuori una squadra di carattere. Vittoria importante".

In campo e fuori è un bel momento per te. Quanto ha inciso De Rossi?

"Tanto, ci siamo sentiti prima che arrivassi qui. E' importante essere tornato a casa, è stata una scelta per fare qualcosa di importante. Avevo una cosa in sospeso con questi colori. Sono contento e sereno, aspetto il gol ma sono sicuro che arriverà".