Genoa, El Shaarawy: "Sono contento, aspetto il gol ma sono sicuro che arriverà"
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Marta Bonfiglio
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Oggi alle 21:15Serie A
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01.11.2026 21:15Serie A
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Stephan El Shaarawy, attaccante del Genoa, ha parlato a DAZN dopo la vittoria sul Lecce. Le sue parole: "Io ho sempre detto che sono arrivato a Genova per essere protagonista. Oggi dovevamo dare continuità ai risultati, ci siamo riusciti anche soffrendo. E' venuta fuori una squadra di carattere. Vittoria importante".
In campo e fuori è un bel momento per te. Quanto ha inciso De Rossi?
"Tanto, ci siamo sentiti prima che arrivassi qui. E' importante essere tornato a casa, è stata una scelta per fare qualcosa di importante. Avevo una cosa in sospeso con questi colori. Sono contento e sereno, aspetto il gol ma sono sicuro che arriverà".
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