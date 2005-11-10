Hellas Verona, Sarr: "Il ruolo di esterno mi piace. Questa stagione per me da protagonista"

Amin Sarr ha spento ogni speranza della Carrarese di poter rimontare, infliggendo il 3-0 al 38' per sigillare la vittoria in favore dell'Hellas Verona con largo anticipo. L'attaccante degli scaligeri ha dichiarato nel post-partita: “Sono contento per il gol e la stagione che mi sta vedendo protagonista, non solo come finalizzatore. Vogliamo tutti continuare così. Conosco le mie qualità ed il mio obiettivo è sempre quello di dare il massimo. Stiamo facendo un lavoro importante e dobbiamo continuare così".

Infine, ha commentato la sua posizione dopo aver trovato il quarto gol stagionale, infarcito anche da 4 assist: "Il ruolo di esterno, a sinistra, mi piace. Mi trovo bene anche perché mi permette di toccare più palloni, di andare in profondità e creare occasioni", ha aggiunto Sarr. "Questo deve essere l’atteggiamento e la mentalità di questa squadra. Contro tutti”.