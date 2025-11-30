Lecce, Sticchi Damiani sul rigore: "Falcone ha fatto giustizia, l'ho vissuto male"

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha commentato la vittoria dei giallorossi contro il Torino. Queste le sue parole raccolte da Pianetalecce.it: "Bella prestazione. Le gare con il Torino non sono mai banali, da Mazzone fino a quella dello scorso anno con il gol di Ramadani. La squadra è stata straordinaria contro un avversario quotato. E’ un risultato meritato".

Il numero uno della squadra di Di Francesco parla poi di alcuni singoli: "Sono felice per Banda. Falcone è una bandiera della squadra, ha sposato il progetto e i nostri valori. Il suo entusiasmo è contagioso all’interno del gruppo".

Poi sul calcio di rigore neutralizzato proprio da Falcone: "Il rigore l'ho vissuto male: non lo meritavano né la squadra, né il pubblico. Situazioni del genere quando si vogliono vedere si vedono e altre volte no. Dispiace che talvolta si spacca il capello e delle volte si sorvola. Per fortuna che Falcone ha fatto giustizia".

Poi su Berisha: "Sta vivendo la stagione che non ha potuto vivere lo scorso anno a causa degli infortuni. Si sta riprendendo tutto con grande qualità e sta maturando tantissimo. Le prossime partite? Non ho nemmeno la forza di pensare ai prossimi impegni di campionato, ci pensiamo da domani, ora godiamoci questo successo".