Lecce, Veiga rammaricato: "Chiedo scusa ai tifosi per il ko, con il Parma dobbiamo vincere"

© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 20:40Serie A
Daniele Najjar

Il difensore del Lecce, Danilo Veiga, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida persa al Via del Mare contro la Roma. Di seguito le sue dichiarazioni.

Che momento è per il Lecce? Non riuscite ad avere continuità.
"Non abbiamo fatto la partita che volevamo. Era una partita difficile, ma dovevamo fare meglio davanti ai tifosi, il cuore del Lecce, chiedo scusa a loro per la sconfitta, cerchiamo di riprenderci nella prossima".

Ora c'è il Parma.
"Dobbiamo vincere contro il Parma per rialzarci dopo questa partita. La prossima partita è sempre la più importante. Abbiamo il tempo di preparare la prossima gara".

