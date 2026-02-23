Live TMW Pisa, Hiljemark: "Se giochiamo come i primi 45 minuti sarà impossibile salvarsi"

Al termine della gara tra Fiorentina e Pisa, gara terminata con il risultato di 1-0 e valida per il 26º turno di Serie A il tecnico dei nerazzurri Oscar Hiljemark interviene nella sala stampa del Franchi per la conferenza stampa post partita. Segui la diretta su TuttoMercatoWeb.

Ore 21:12 - inizio conferenza stampa

E' deluso dall'atteggiamento nel primo tempo?

"Il primo tempo non abbiamo giocato. Non è possibile entrare con la paura che ho visto perché non abbiamo niente da perdere. Nella ripresa siamo cresciuti ma devi fare gol".

Qual è l'obiettivo che si pone?

"Per me ci sono ancora 36 punti da giocare, è difficile ma la possibilità c'è. Se giochiamo come i primi 45 minuti sarà però impossibile salvarsi. Bisogna entrare in campo come fatto una settimana fa contro il Milan e cercare di segnare.

L'atteggiamento.

"In entrambe le fasi abbiamo sbagliato nel primo tempo. Abbiamo concesso tante occasioni a loro senza sfruttare gli spazi che ci lasciavano. Nella ripresa siamo migliorati, ma dobbiamo giocare per tutti i 90 minuti".