Feyenoord-Inter, le formazioni ufficiali: Pio Esposito con Thuram, c'è Dimarco

Il Feyenoord, già giustiziere del Como di Fabregas nelle scorse settimane, si appresta ad ospitare un altro club italiano in Champions League: alle 21 la sfida contro l'Inter, al De Kuip e sono state diramate le formazioni ufficiali del match. La squadra di Chivu è reduce dal ko nel derby con il Milan e dunque punta a ritrovare subito certezze, anche perché in Europa sono arrivate solo una vittoria e due sconfitte, fino a qui.

Torna Pio Esposito dal primo minuto: tocca a lui con Thuram, Chivu ripresenta il 3-5-2. In mediana Barella, Calhanoglu e Zielinski, con Spence e Dimarco sulle due fasce. Josep Martinez fra i pali, con Bisseck, Akanji e Carlos Augusto a protezione della sua porta.

Feyenoord-Inter, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Feyenoord-Inter:

Feyenoord (4-3-3): Ernst; Read, Kraaijeveld, Mika Marmol, Javi Lopez; Zechiel, Vanhoutte, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente.

A disposizione: 33 Kastenmeier, 39 Bossin, 4 Watanabe, 11 Gonçalo Borges, 14 Steijn, 17 Nelson, 20 Deijl, 22 Van Den Elshout, 27 Diarra, 49 Van Persie, 57 Schaken, 65 Slory. Allenatore: Giovanni Van Bronkhorst.

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram.

A disposizione: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Sucic, Bonny, Diouf, Mkhitaryan, Pavard, Stante, Bovio, Mosconi, Lavelli. Allenatore: Cristian Chivu.