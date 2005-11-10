Como, Fabregas: "La lista UEFA ci penalizza. Chi riposa? Siamo in 15, giocheranno tutti"

Cesc Fabregas, allenatore del Como, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di Champions contro il Lens in Francia: "Qui c'è un ambiente pazzesco, ho giocato qua 2-3 volte, mi piace perché si sente che è molto, molto caldo. Lo stadio è già pieno durante il riscaldamento

Ha fatto vedere le foto dello stadio pieno?

"Sì, ho iniziato ieri... Li ho caricati perché se non sono abituati a serate così, lasciamo andare".

Thauvin vi preoccupa?

"È incredibile, l'ho sfidato quando era al Marsiglia e incrociato da allenatore a Udine. Fa la differenza, ha tanta qualità, segna molto, va controllato molto bene".

La classifica con una vittoria diventerebbe bellissima.

"Proviamo a vincere, poi vedremo che succede. Penso che sia una stagione di adattamento all'Europa e a tutto quello che per noi è una novità, mentre ci prepariamo per il futuro. Una vittoria ci farebbe fare un grande passo, non siamo una grande squadra per pensare che può succedere, godiamocela".

Si può vincere anche senza segnare 4-5 gol.

"Dobbiamo saper gestire tante cose, tanti momenti. Il numero delle partite per noi cresce, le energie vanno controllate molto bene, ci saranno gare in cui il possesso sarà fondamentale, mi ricordo che calavamo 20-30 minuti l'anno scorso, ora dovremo stare attenti".

Vedremo un Como quanto cambiato?

"Chalobah non ci sarà, vedremo per domenica. Noi siamo penalizzati in Champions dalla lista, abbiamo solo 15 giocatori, 10 giocano e 5 entrano... Per noi preservare energie è più complicato, la Serie A rimane la cosa più importante, vedremo domani che potremo fare".

Ha voluto mandare un messaggio alla famiglia di Jesus de Miguel.

"Sì, in uno sport che è talmente bello come il calcio che succedano cose così è molto duro da accettare. Sono molto vicino ai suoi genitori, pensare che possa succedere questo... Ripeto, loro erano orgogliosi e la vita è finita in un secondo. Pensiamo sempre al bene, ma questo è stato un colpo durissimo, non posso immaginare il dolore che stanno sentendo".